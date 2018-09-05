На школьной экскурсии в тюрьму в Таиланде мальчик случайно встретил отца
5 сентября 2018, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]
В Таиланде школьников отвели в тюрьму на экскурсию. Как выяснилось, один из мальчиков встретил там своего отца. Об этом рассказал на своей странице в Facebook организатор поездки Арон Хунмун.
По его словам, ни мальчик, ни его родитель не смогли сдержать слёз. После долгой разлуки парень кинулся в объятия отца и попросил учителя поговорить со своим родителем. Отец ребёнка признался, что ему стыдно перед сыном и его одноклассниками. Он пообещал, что станет хорошим человеком. Однако мальчик заявил, что он не стыдится своего родного отца.
Арон Хунмун написал в соцсетях, что подобная сцена может стать уроком для тех, кто не научился ценить свободу.
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