На школьной экскурсии в тюрьму в Таиланде мальчик случайно встретил отца

В Таиланде школьников отвели в тюрьму на экскурсию. Как выяснилось, один из мальчиков встретил там своего отца. Об этом рассказал на своей странице в Facebook организатор поездки Арон Хунмун.

По его словам, ни мальчик, ни его родитель не смогли сдержать слёз. После долгой разлуки парень кинулся в объятия отца и попросил учителя поговорить со своим родителем. Отец ребёнка признался, что ему стыдно перед сыном и его одноклассниками. Он пообещал, что станет хорошим человеком. Однако мальчик заявил, что он не стыдится своего родного отца.

Арон Хунмун написал в соцсетях, что подобная сцена может стать уроком для тех, кто не научился ценить свободу.