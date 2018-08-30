//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Поляки поняли, что России не нужна их еда
2

Выложен вероятный сценарий окружения ВСУ между ДНР и взбунтовавшимся Мариуполем
3

Советник Авакова заявил о готовности еще одного региона выйти из состава Украины
4

Кравчук раскрыл возможное будущее воюющего Донбасса после его подчинения Киеву
5

Объявлены реальные цифры потерь Киева в ходе провалившейся атаки на поселок ЛНР

//В мире 13+

США более не находятся в безопасности, заявили в Пентагоне

30 августа 2018, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]

США более не находятся в безопасности, заявили в Пентагоне
Фото: pixabay.com

С появлением новых видов вооружений, способных преодолевать значительные расстояния до территорий потенциальных противников, Америка более не находится в безопасности, заявил генерал О`Шонесси.

«Ситуация с безопасностью меняется. Раньше мы думали, что окружающие нас океаны и дружественные страны на севере и юге делают нашу страну недосягаемой. Но все меняется. Теперь есть противники, которые действительно способны достигнуть нашей территории», - заявил глава Северного командования Вооруженных сил США и командования Воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О`Шонесси.

Исходя из этого, Пентагон должен изменить стратегию обороны. В американском оборонном ведомстве считают необходимым как можно скорей внедрить новые виды вооружений. В частности, речь идет о средствах перехвата баллистических межконтинентальных ракет. В США по-прежнему больше всего опасаются России и Китая, сообщает «Свободная пресса».

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЛЧ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Экономика

На фоне телеобращения Путина рубль начал расти к доллару и евро

На фоне телеобращения Путина рубль начал расти к доллару и евро

На фоне телеобращения президента Российской Федерации Владимира Путина к гражданам страны по вопросу изменений в пенсионном законодательстве рубль начал расти по отношению к доллару и евро.

//В мире

США более не находятся в безопасности, заявили в Пентагоне

США более не находятся в безопасности, заявили в Пентагоне

С появлением новых видов вооружений, способных преодолевать значительные расстояния до территорий потенциальных противников, Америка более не находится в безопасности, заявил генерал О`Шонесси.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Кудрин высказался об изменении пенсионного законодательства

Кудрин высказался об изменении пенсионного законодательства

Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин высказался в среду об изменении пенсионного законодательства. Ранее сегодня Путин выступил с телеобращением по данному вопросу.

//В мире

Украинский политик огласил формулу прекращения гражданской войны в Донбассе

Украинский политик огласил формулу прекращения гражданской войны в Донбассе

На Украине озвучили формулу прекращения вооруженного конфликта на востоке страны. С соответствующим заявлением в разговоре с представителями прессы выступил киевский политик Виктор Медведчук.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

Дочери Порошенко не будут учиться на Украине

Дочери Порошенко не будут учиться на Украине

Фамилии дочерей украинского президента Петра Порошенко, закончивших в этом году обучение в британском колледже, не оказалось в списках студентов-первокурсников ни одного из вузов Украины.

//Расследования

В УФССП направлен исполнительный лист о взыскании с Улюкаева 130 млн рублей

В УФССП направлен исполнительный лист о взыскании с Улюкаева 130 млн рублей

В среду, 29 августа, в столичное управление ФССП Замоскворецкий суд Москвы направил исполнительный лист о взыскании штрафа в размере 130 миллионов рублей с бывшего главы МЭР Алексея Улюкаева.

//Шоу-бизнес

Мария Кожевникова показала редкие кадры венчания

Мария Кожевникова показала редкие кадры венчания

Актриса театра и кино, общественный деятель и политик Мария Кожевникова сегодня отмечает семейный праздник. Артистка празднует пятую годовщину свадьбы со своим супругом Евгением Васильевым.

//Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал, как развлекает своих детей

Энрике Иглесиас показал, как развлекает своих детей

Известный испанский певец Энрике Иглесиас, не так давно ставший отцом очаровательных близнецов, поделился забавным роликом, как он развлекает и смешит своего сына Николаса и дочку Люси.

//Общество

Коней на переправе надо менять

Коней на переправе надо менять

Вчерашнее обращение Владимира Путина к народу, целиком посвящённое пенсионной реформе – последнее орудие экономического блока правительства. Президент, обладая непререкаемым доверием населения, и, находясь всё это время над схваткой, поставил точку в ожесточённых спорах - реформе быть

//В мире

Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Белоруссии

Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Белоруссии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. Затем президенты обсудили некоторые актуальные вопросы.

//Новости партнеров

//Общество

В Черном море проходят учения ВМС Украины и сил обороны "Шторм 18"

В Черном море проходят учения ВМС Украины и сил обороны "Шторм 18"

В Черном море проходят совместные учения ВМС Украины и сил обороны и безопасности под названием «Шторм 18». Отмечается, что группировка отрабатывает оборону Черного моря.

//В мире

Опубликовано предсказание «путешественника во времени» о начале Третьей мировой

Опубликовано предсказание «путешественника во времени» о начале Третьей мировой

Мужчина по имени Майкл Филлипс, называющий себя путешественником во времени, рассказал, как начнется Третья мировая война. Прогноз «гостя из будущего» приведен в заметке, опубликованной интернет-СМИ.

//Общество

Н. Поклонская: "Бояться террористов "правосеков" нельзя, их надо мочить везде"

Н. Поклонская: "Бояться террористов "правосеков" нельзя, их надо мочить везде"

Депутат Госдумы Наталья ПОКЛОНСКАЯ прокомментировала вынесение так называемого приговора российским гражданам активистами запрещенной в России организации «Правый сектор».

//В мире

Украинцам посоветовали перевезти к себе родственников из России

Украинцам посоветовали перевезти к себе родственников из России

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян посоветовала гражданам, имеющим родственников в России, перевезти их на Украину до окончательного прекращения транспортного сообщения с РФ.

//В мире

Политолог прокомментировал российские инвестиции в Украину

Политолог прокомментировал российские инвестиции в Украину

В случае, если украинские власти будут продолжать подрывать интересы инвесторов, объем российских инвестиций в украинскую экономику может быстро прекратиться, считает политолог Юрий Светов.

//В мире

Обнародованы причины кадрового кризиса в воюющих против ополченцев Донбасса ВСУ

Обнародованы причины кадрового кризиса в воюющих против ополченцев Донбасса ВСУ

Вооруженные силы Украины, выполняющие боевые задачи на территории Донбасса, столкнулись с острым кадровым кризисом. Об этом говорится в материале, опубликованном отечественными интернет-СМИ.

//Общество

Со дна Волги уберут затонувшие суда

Со дна Волги уберут затонувшие суда

Минприроды РФ анонсировало масштабный проект по оздоровлению Волги. Из акватории реки поднимут и уберут в первую очередь затонувшие суда, представляющие потенциальную экологическую опасность.

//Политика

Озвучены опасные для Киева последствия разрыва договора с РФ об Азовском море

Озвучены опасные для Киева последствия разрыва договора с РФ об Азовском море

Реализация планов властей Украины по разрыву заключенных с РФ договоренностей о статусе Азовского моря будет иметь опасные последствия для страны. Такое мнение высказал киевский политолог Константин Бондаренко.

//Новости СМИ2

//В мире

Молодой россиянин утонул на территории заповедника в США

Молодой россиянин утонул на территории заповедника в США

На днях турист из России погиб в американском штате Аризона. 20-летний житель Санкт-Петербурга решил искупаться и утонул в озере Пауэлл, расположенном на территории заповедника Глен Каньон.

//Общество

Ушла из жизни космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова

Ушла из жизни космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова

28 августа на 78-м году жизни скончалась подполковник ВВС в отставке, космонавт-испытатель Первого отряда ЦПК ВВС Татьяна Дмитриевна Кузнецова. Об этом сообщила накануне пресс-служба ЦПК.

//В мире

Трамп разрешил делать исключения из квот на поставку металлов в США

Трамп разрешил делать исключения из квот на поставку металлов в США

Президент США Дональд Трамп подписал указы, предусматривающие возможность для исключений в отношении импорта металлов из нескольких стран. Послабления коснутся Аргентины, Бразилии и Южной Кореи.

//В мире

Россия официально стала крупнейшим инвестором Украины

Россия официально стала крупнейшим инвестором Украины

Россия занимает первое место по объемам инвестиций в украинскую экономику. Таковы официальные данные, приведенные Государственной службой статистики Украины за первое полугодие 2018 года.

//Общество

Сегодня в столице ожидаются дожди с грозами

Сегодня в столице ожидаются дожди с грозами

В Москве и Подмосковье сегодня, 30 августа, ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром, предупреждают синоптики. Помимо этого, в столице еще сохраняется риск возникновения пожаров.

//В мире

Названа самая вымирающая от пьянства страна

Названа самая вымирающая от пьянства страна

В зарубежной прессе опубликован «антирейтинг», в который вошли страны с самой высокой смертностью населения от злоупотребления алкоголем. Россия вошла в тройку «мировых лидеров» этого рейтинга.

//Новости Redtram

//Армия

Российские военные успешно испытали новую ракету

Российские военные успешно испытали новую ракету

Российские военные провели успешные испытания новой ракеты системы противовоздушной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Ракета поразила условную цель с заданной точностью.

//Общество

Музыкант Сергей Мазаев заявил о победе в войне Гитлера

Музыкант Сергей Мазаев заявил о победе в войне Гитлера

Лидер рок-группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев заявил о победе Гитлера в войне. По словам музыканта, он долго изучал этот период истории и сделал для себя вывод.

//Говорят, что...

Китай резко нарастил железнодорожные перевозки через Россию

Китай резко нарастил железнодорожные перевозки через Россию

Как сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа», 26 августа из германского Гамбурга в китайский город Ухань вернулся грузовой состав. Он стал 10-тысячным поездом, отправленным по маршруту Китай – Европа. Его значительная часть пролегает через территорию России

//Общество

Главный конструктор ракеты «Союз-5» скоро покинет РКК «Энергия»

Главный конструктор ракеты «Союз-5» скоро покинет РКК «Энергия»

Первый замгенерального конструктора, главный конструктор средств выведения РКК «Энергия» Игорь Радугин, который занимается разработкой ракеты-носителя «Союз-5», покинет корпорацию в ближайшее время.

//Говорят, что...

Ледокол «Лидер» напугал НАТО

Ледокол «Лидер» напугал НАТО

СМИ Запада бьют тревогу – вдобавок к имеющемуся мощному ледокольному флоту Москва намерена построить несколько ледоколов класса «Лидер». Они будут иметь водоизмещение 71 тыс. тонн и станут самыми тяжёлыми в мире. США сейчас обладают всего одним ледоколом Polar Star – он в 7 раз меньше.

//Говорят, что...

Рыбалка снова вышла в плюс

Рыбалка снова вышла в плюс

В начале года казалось, что непрерывный рост уловов, которого добились российские рыбаки за последнее десятилетие, в этом сезоне закончится. За любым резким взлётом всегда следуют падения, пусть и небольшие. Однако к концу августа стало понятно, что 2018 год принесёт новый рыбный рекорд.

//Говорят, что...

Поляки поняли, что России не нужна их еда

Поляки поняли, что России не нужна их еда

В Польше, которая отличается надменным отношением к нашей стране, происходят изменения. Ещё недавно в Варшаве считали, что Россия купит все излишки польского продовольствия, невзирая на его качество. Однако сейчас такая уверенность пропала - мы успешно развиваем сельское хозяйство

//Здоровье

Главный признак аппендицита – боль

Главный признак аппендицита – боль

Аппендицит– воспаление червеобразного отростка слепой кишки – одно из распространённых хирургических заболеваний брюшной полости. Главный признак его – боль. Чаще всего недуг встречается у детей и молодых людей до 30 лет. Диагностика заболевания - осмотр пациента и исследовании крови

//Общество

СКР: Девочка, которую выбросил из квартиры мужчина, познакомилась с ним в сети

СКР: Девочка, которую выбросил из квартиры мужчина, познакомилась с ним в сети

На теле 14-летней девочки, тело которой нашли около дома по улице Подвойского в городе Москве, видимых телесных повреждений не обнаружено. В совершении разватные действий подозревается 44-летний мужчина.

//Здоровье

Природный лекарь

Природный лекарь

Лесная земляника – кладезь полезных веществ. Например, по содержанию кальция, необходимого для нормального функционирования опорно-двигательного аппарата, это растение превосходит многие ягоды и фрукты. Лесная земляника богата пектином и клетчаткой, а ее листочки содержат рутин, танин, каротин

//Здоровье

Фурункул: опасайтесь осложнений!

Фурункул: опасайтесь осложнений!

Фурункул – чирей, – это острое гнойно-некротическое воспаление фолликула волоса и окружающей ткани, обусловленное внедрением золотистого стафилококка. В некоторых случаях возбудителем инфекции является так называемый белый стафилококк. Эти два вида бактерий широко распространены в окружающей среде:

//Общество

Три выстрела в вождя

Три выстрела в вождя

100 лет назад, 30 августа 1918 г., в вождя мирового пролетариата Владимира Ленина стреляли. Он остался жив и, казалось, счастливо отделался. Но на самом деле одна пуля оказалась роковой… 30 августа 1918 г. Ленин выступал на митинге в гранатном корпусе завода Михельсона. Охрана сплоховала

//Шпионаж

Выплаты тайным информаторам

Выплаты тайным информаторам

До 10 млн руб можно получить за помощь в раскрытии тяжких преступлений. Такой приказ МВД России вступил в силу 27 августа этого года. Деньги могут быть выплачены тайному информатору наличными, или перечислены на его счёт в банке. Комментирует ветеран российских спецслужб В. С. ЗАХАРОВ

//Спорт

В хоккее опять революция

В хоккее опять революция

Уже 1 сентября стартует 11-й сезон в Континентальной хоккейной лиге, который снова будет начинаться с революции. Да, у нас опять реформы. Вспоминается, как в нашем хоккее внезапно, без объявления войны, ввели овертаймы в формате «3 на 3». Тему придумали в НХЛ, а потом переняли в ИИХФ

//Спорт

Наши футболисты – молодцы!

Наши футболисты – молодцы!

«АН» беседуют со знаменитой чемпионкой по плаванию Юлией ЕФИМОВОЙ, которая на первенстве Европы в августе завоевала пять медалей. Трижды призёр Олимпиады, пятикратная чемпионка мира в брассе Юлия Ефимова взяла золото на 50, 100 и 200 м брассом, а также в комбинированной эстафете

//В мире

Актёр Дмитрий Орлов попал в базу данных «Миротворца»

Актёр Дмитрий Орлов попал в базу данных «Миротворца»

Актёр Дмитрий Орлов включн в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма. Дмитрий Орлов получил популярность по ролям фильмах «Брат-2» и «Сёстры».

//Спорт

В спорт уже не вернусь

В спорт уже не вернусь

Александр ЛЕГКОВ не нуждается в представлении. Вы просто вспомните тот пьедестал на Олимпиаде в Сочи, на котором ликовали три наших лыжника. А с золотом был Саша. Да, 4,5 с половиной года назад лыжник Александр Легков завоевал золото в марафоне на 50 км. Потом у него эту медаль пытались отобрать

//Спорт

Вишенка на торте

Вишенка на торте

Перед перерывом на игры сборных календарь припас для нас главный матч первого отрезка чемпионата. В воскресенье, 2 сентября, в Санкт-Петербурге «Зенит» принимает Спартак». Это противостояние называют «дерби двух столиц». Что не совсем правильно: дерби – это всё же матчи команд из одного города

//Спорт

Нет Акинфеева? Без паники!

Нет Акинфеева? Без паники!

Состав сборной России на первые матчи после ЧМ чем-то удивил, а чем-то и встревожил. Станислав Черчесов, как всегда, нервных поспешил успокоить: всё под контролем. Впервые после ЧМ-2018 подопечные Черчесова соберутся 3 сентября. А первый матч проведут 7-го в Трабзоне против сборной Турции.

//Спорт

Шопинг больше не в моде

Шопинг больше не в моде

Завтра в российском футболе закрывается заявочный период. «АН» рассказывают о том, каким был нынешний летний трансферный рынок и как поработали на нём ведущие клубы. Последние дни лета – горячая пора для агентов и клубов. Трансферное окно вот-вот захлопнется, но можно успеть усилить состав

//Экономика

Дмитрий Песков высказался о колебании курса рубля

Дмитрий Песков высказался о колебании курса рубля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал изменения курса рубля. Он высказал мнение, что в течение последних месяцев курс рубля колебался, реагируя на события на мировом рынке.

//Общество

Падение в бездну

Падение в бездну

Двухтомник Андрея Караулова «Русский ад», дополненное и переработанное издание, – ярчайшая и по-настоящему инфернальная картина разрушения страны в девяностые годы, картина-голограмма, где можно увидеть и гадкую подковёрную возню власть имущих. Чтение страшное, но притягательное

//Общество

Голикова назвала самую бедную категорию россиян, это не пенсионеры

Голикова назвала самую бедную категорию россиян, это не пенсионеры

Самыми бедными в России являются семьи с детьми, а не пенсионеры. Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, ссылаясь на статистку, рассказала, что многие пенсионеры даже помогают своим детям.

//Общество

Раиса Горбачёва и Жемчужница

Раиса Горбачёва и Жемчужница

«АН» продолжают публикацию цикла статей, посвящённых цепочке научных открытий доктора биологических наук Валерия Зюганова, которая привела к созданию эликсира «Леюрус Арктика плюс» В одной из своих публикаций мы обещали рассказать о роли Р. М. Горбачёвой в спасении популяции жемчужницы

//Культура

Торговать лицом – не мужское занятие

Торговать лицом – не мужское занятие

Иван Рудаков – коренной москвич. Родился в семье сценариста Алексея Рудакова и режиссёра Елены Николаевой. Зритель знает Ивана по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Ванечка», «Не отрекаются любя…», «Цыганочка с выходом», «Эйнштейн. Теория любви», «Кухня», «Ясмин», «Мата Хари»

//Общество

Необходимо судить справедливо

Необходимо судить справедливо

В 1498 году нидерландский художник Герард Давид закончил писать картину-диптих «Суд Камбиса» или «Сдирание кожи с продажного судьи» для зала судебных заседаний в ратуше Брюгге. Идея заказчика, властей столицы Фландрии понятна: картина - напоминание о необходимости судить справедливо.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры