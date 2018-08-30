США более не находятся в безопасности, заявили в Пентагоне

С появлением новых видов вооружений, способных преодолевать значительные расстояния до территорий потенциальных противников, Америка более не находится в безопасности, заявил генерал О`Шонесси.

«Ситуация с безопасностью меняется. Раньше мы думали, что окружающие нас океаны и дружественные страны на севере и юге делают нашу страну недосягаемой. Но все меняется. Теперь есть противники, которые действительно способны достигнуть нашей территории», - заявил глава Северного командования Вооруженных сил США и командования Воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О`Шонесси.

Исходя из этого, Пентагон должен изменить стратегию обороны. В американском оборонном ведомстве считают необходимым как можно скорей внедрить новые виды вооружений. В частности, речь идет о средствах перехвата баллистических межконтинентальных ракет. В США по-прежнему больше всего опасаются России и Китая, сообщает «Свободная пресса».