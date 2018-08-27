Глава NASA объяснил необходимость создания космических сил США

Руководитель американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн объяснил необходимость созадания космических сил США. Глава NASA считает, что космические силы нужны США для защиты навигационной системы GPS от атак и бесперебойной работы банковского сектора страны, - сообщает kp.ru. Российские дипломаты пошутили над созданием космических войск США

Джим Брайденстайн назвал выведение спутников из строя сейчас "экзистенциальной угрозой". Как пример глава NASA привел ситуацию банковского сектора и энергоснабжения.

"Для каждой банковской транзакции требуется синхронизирующий сигнал от GPS. Если не будет GPS, в США не будет банковской системы. Все прекратит работать", — подчеркнул Брайденстайн в интервью газете Washington Examiner.

По словам главы NASA, если противники США увеличивают свой потенциал, чтобы лишить Вашингтон доступа к космической сфере, то они могут поставить эту страну на колени".

Брайденстайн уточнил, что американское космическое агентство поддерживает создание таких сил, но не принимает непосредственного участия в их формировании.