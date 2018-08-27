Глава NASA объяснил необходимость создания космических сил США
27 августа 2018, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]
Руководитель американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн объяснил необходимость созадания космических сил США. Глава NASA считает, что космические силы нужны США для защиты навигационной системы GPS от атак и бесперебойной работы банковского сектора страны, - сообщает kp.ru.
Джим Брайденстайн назвал выведение спутников из строя сейчас "экзистенциальной угрозой". Как пример глава NASA привел ситуацию банковского сектора и энергоснабжения.
"Для каждой банковской транзакции требуется синхронизирующий сигнал от GPS. Если не будет GPS, в США не будет банковской системы. Все прекратит работать", — подчеркнул Брайденстайн в интервью газете Washington Examiner.
По словам главы NASA, если противники США увеличивают свой потенциал, чтобы лишить Вашингтон доступа к космической сфере, то они могут поставить эту страну на колени".
Брайденстайн уточнил, что американское космическое агентство поддерживает создание таких сил, но не принимает непосредственного участия в их формировании.
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