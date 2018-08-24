Госдеп опубликовал перечень новых антироссийских санкций

Новые антироссийские санкции, принятые США в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Великобритании, запрещают кредиты для России и экспорт оружия. В Федеральном регистре США опубликован документ Госдепартамента о новых санкциях в отношении России. Санкции вступят в силу с 27 августа.

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Новый пакет санкций предусматривает запрет на оказание внешней помощи, продажи оружия, отказ от кредитования и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

В документе говорится, что прекращена должна быть любая иностранная помощь России по закону 1961 года, кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов. Согласно санкциям, прекратят выдавать лицензии на экспорт в Россию американского оружия и продукции двойного назначения. Также России откажут "в любом кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" американских учреждений.

В России уже заявили, что последуют ответные меры.