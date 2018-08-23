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Захарова пообещала, что Россия даст адекватный ответ на новые санкции США
23 августа 2018, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]
Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в четверг, 23 августа, заявила, что Россия даст адекватный ответ на новые санкции США в отношении России.
Официальный представитель МИД России ранее прокомментировала сообщения СМИ о новых антироссийских санкциях: "Выборы ещё не прошли, а санкции уже готовы. Почему? Потому что это важный фактор предвыборной агитации в США".
Сегодня, 23 августа, в ходе брифинга Мария Захарова на вопрос "какие варианты ответа сейчас прорабатываются МИД России на введенные накануне санкции Госдепа США", ответила: "Гипотетически относительно введения санкций, будь то новых, еще одних, обновленных или скорректированных, мы даем адекватный на них ответ. Мы не комментируем рабочий процесс выработки этих решений, но как всегда, эти ответы являются адекватными. Мы всегда подчеркиваем, что это не наш выбор, не те решения, которые Россия принимает инициативно, а исключительно в ответ".
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