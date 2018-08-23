Китай инициирует в ВТО разбирательство из-за новых пошлин США

Китайские власти намерены составить жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с последними пошлинами, введенными США. Об этом сообщается на сайте Министерства коммерции Китая. Турция намерена объединиться с Россией в ВТО по иску против США‍

По предварительным подсчетам, убытки от новых пошлин Соединенных штатов оцениваются в 16 миллиардов долларов. По мнению китайской стороны, подобные действия являются нарушением принципов ВТО.

В основном, новые пошлины касаются продукции аэрокосмической промышленности, робототехники, автомобилестроения и информационных технологий.

В заявлении уточняется, что жалоба поступит в ВТО для защиты механизма свободной торговли и мультилатерализма, а также для защиты законных интересов Китая.

Напомним, как ранее сообщали АН, в качестве вынужденного ответа на действия США Китай планирует ввести "зеркальную" пошлину в 25% в отношении Вашингтона.