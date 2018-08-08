Китай ответит на санкции США новыми пошлинами

Китай примет зеркальные ответные меры по отношению к новым санкциям Соединенных Штатов Америки. Об этом говорится в заявлении Министерства коммерции КНР, опубликованном на сайте организации.



Пекин с 23 августа введет пошлину в 25% в отношении Вашингтона. В ведомстве назвали эту меру вынужденным ответом на действия США. Судя по всему, стороны пока не собираются прекращать торговый конфликт.

Напомним, во вторник представители США на торговых переговорах предали огласке список из 279 продуктов, производимых в Китае, на сумму почти в 16 миллиардов долларов: с 23 августа на данный ряд товаров вводятся пошлины в размере 25%.