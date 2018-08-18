В Гане объявили неделю траура по причине смерти экс-генсека ООН Кофи Аннана
18 августа 2018, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо в связи с кончиной экс-генерального секретаря ООН Кофи Аннана объявил неделю траура в стране. Об этом сообщается на сайте главы государства.
«Я распорядился о том, чтобы в его память, в течение недели, начиная с понедельника, 20 августа, во всей стране во всех дипломатических миссиях Ганы в мире были приспущены национальные флаги Ганы», - говорится в сообщении президента.
Президент Ганы выразил соболезнования родным и близким Кофи Аннана.
Напомним, что сегодня, 18 августа, в возрасте 80 лет скончался седьмой генеральный секретарь Организации объединённых наций Кофи Аннан. Причина смерти не уточняется.
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