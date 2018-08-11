Петр Порошенко в День Ялты пообещал, что над городом будет реять флаг Украины

Украинский лидер Петр Порошенко поздравил сегодня Ялту с Днем города. Президент Украины уверен, что в Ялте - «настоящей жемчужине Крыма» - поднимется сине-желтый флаг и будет звучать гимн Украины. Киев не верит в засуху в Крыму: "российская пропаганда"

Свой пост в Facebook Порошенко сопроводил хештегом, в котором назвал Крым частью Украины.

Порошенко не первый раз дает обещание, что украинский флаг поднимут над городами Крыма. В день Военно-морских сил Украины (ВМС Украины) он пообещал, что в Севастополе будет поднят украинский флаг. Президент Украины назвал Севастополь украинским.

В 2018 году Ялта отмечает свое 180-летие. Праздничные мероприятия по случаю Дня города проходят три дня, с 10 по 12 августа. Основная часть праздника запланирована на субботу, 11 августа.