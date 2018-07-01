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Порошенко в день ВМС Украины пообещал поднять над Севастополем украинский флаг
1 июля 2018, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]
Петр Порошенко в день Военно-морских сил Украины (ВМС Украины) пообещал, что в Севастополе будет поднят украинский флаг. Президент Украины назвал Севастополь украинским.
Поздравляя личный состава ВМС с профессиональным праздником, Порошенко написал на своей странице в Facebook: ""Верю, что совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а Государственный Флаг на наших кораблях снова будет поднят в бухтах украинского Севастополя".
Порошенко уже неоднократно обещал и Крым вернуть Украине, и флаги украинские поднять в Севастополе.
В Крыму и Севастополе в 2014 году состоялся рефорендум. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума.
Россия постоянно напоминает, что референдум в Крыму состоялся в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.
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