Порошенко в день ВМС Украины пообещал поднять над Севастополем украинский флаг

Петр Порошенко в день Военно-морских сил Украины (ВМС Украины) пообещал, что в Севастополе будет поднят украинский флаг. Президент Украины назвал Севастополь украинским.

Поздравляя личный состава ВМС с профессиональным праздником, Порошенко написал на своей странице в Facebook: ""Верю, что совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а Государственный Флаг на наших кораблях снова будет поднят в бухтах украинского Севастополя".

Порошенко уже неоднократно обещал и Крым вернуть Украине, и флаги украинские поднять в Севастополе.

В Крыму и Севастополе в 2014 году состоялся рефорендум. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума.

Россия постоянно напоминает, что референдум в Крыму состоялся в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.