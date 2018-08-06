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Япония выразила протест России из-за размещения истребителей на Итурупе
6 августа 2018, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Японии выразили России протест в связи с размещением на курильском острове Итуруп истребителей Су-35С. Протест был направлен в МИД РФ через японское посольство в Москве 3 августа. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
Ёсихидэ Суга также подчеркнул, что действия Москвы "идут вразрез с позицией Японии и вызывают глубочайшие сожаления", - сообщает ТАСС.
Россия на прошлой неделе разместила истребители Су-35С в аэропорту Ясный на острове Итуруп. Суга заявил, что Япония продолжит "вести плотный и активный диалог с российской стороной для решения вопроса принадлежности четырех северных островов и заключения мирного договора".
Японское правительство неоднократно критиковало российскую программу военного строительства на Курилах. На прошлой неделе в Москве прошли российско-японские переговоры в формате "два плюс два", встречались главы МИДов и Минобороны. Стороны заверили друг друга в готовности развивать отношения и работать над решением "проблем региональной и глобальной безопасности".
Россия и Япония с середины прошлого столетия ведут консультации по вопросу о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курильских островов. Итуруп, Кунашир, Шикотан вошли в состав СССР по итогам войны. Россия заявляет, что принадлежность этих островов сомнению не подлежит.
Недавно в Японии был принят ряд поправок в закон "О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий" от 1982 года. Они определяют деятельность РФ и Японии по совместному хозяйственному освоению Южно-Курильских островов как "специфическую совместную хозяйственную деятельность". Такая деятельность обозначается как меры по "возвращению" этой территории.
Руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев негативно отозвался об изменениях в японском законе о спорных территориях.
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