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Косачев считает поправки в японском законе о Курилах "крайне неудачными"
21 июля 2018, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]
Руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев негативно отозвался об изменениях в японском законе о спорных территориях. Внесение изменений является "крайне неудачным решением".
Речь даже не о содержании новых формулировок, а о том, что они внесены в устаревший закон, который был написан в совершенно другую эпоху, передает РИА Новости. Как отметили в МИД РФ, это была эпоха "далеких от дружбы и сотрудничества двусторонних отношений".
Это может иметь очень неблагоприятные политические последствия. По словам Косачева, диалог будет обязательно продолжен, чтобы по возможности не допустить принятия каких-то законодательных решений.
Недавно в Японии был принят ряд поправок в закон "О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий" от 1982 года. Они определяют деятельность РФ и Японии по совместному хозяйственному освоению Южно-Курильских островов как "специфическую совместную хозяйственную деятельность". Такая деятельность обозначается как меры по "возвращению" этой территории.
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