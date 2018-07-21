Руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев негативно отозвался об изменениях в японском законе о спорных территориях. Внесение изменений является "крайне неудачным решением".

Речь даже не о содержании новых формулировок, а о том, что они внесены в устаревший закон, который был написан в совершенно другую эпоху, передает РИА Новости. Как отметили в МИД РФ, это была эпоха "далеких от дружбы и сотрудничества двусторонних отношений".



Это может иметь очень неблагоприятные политические последствия. По словам Косачева, диалог будет обязательно продолжен, чтобы по возможности не допустить принятия каких-то законодательных решений.

Недавно в Японии был принят ряд поправок в закон "О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий" от 1982 года. Они определяют деятельность РФ и Японии по совместному хозяйственному освоению Южно-Курильских островов как "специфическую совместную хозяйственную деятельность". Такая деятельность обозначается как меры по "возвращению" этой территории.