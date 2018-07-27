Специалисты назвали вероятную причину пожаров в Греции
27 июля 2018, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель министра по общественному порядку и защите прав граждан Греции Никос Тоскас назвал вероятную причину возникновения лесных пожаров в стране. Жертвами пламени стали более 80 человек.
Спутниковые снимки, а также итоги расследований полицейских и пожарных свидетельствуют о том, что причиной случившегося мог стать поджог, сообщает m24.ru. Известно, что огонь возник в городе Пентели, а затем перерос в 15 пожаров, которые охватили три фронта южной части Греции. Представитель местного правительства Димитрис Цанакопулос высоко оценил работу сотрудников пожарной охраны, которым пришлось укрощать пламя.
Как сообщает CNN, мэр муниципалитета Рафина-Пикерми Вагилис Борнос в свою очередь назвал целый ряд ошибок властей в сложившейся ситуации. В частности, они недооценили масштабы распространения огня и поэтому не отдали вовремя распоряжение об эвакуации.
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