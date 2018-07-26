Путин и Эрдоган на саммите БРИКС обменялись шутками

Президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите БРИКС в Йоханнесбурге шутливо напомнил турецкому лидеру о приглашении в ресторан.

На встрече с российским лидером турецкий президент отметил, что отношения России и Турции развиваются настолько успешно по всем направлениям, что даже вызывают зависть у руководящих лиц других стран. Владимир Путин согласился с этим утверждением и шутливо напомнил Эрдогану: «Вы меня в ресторан обещали пригласить».

«Я приглашаю», - не растерялся глава Турции. «Мы договорились, что когда вы российскую мясную продукцию пустите на свой рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и пообедаем», - продолжил Путин. «Я с большим удовольствием. Буду ждать вас», - передает ответ Эрдогана РИА Новости.