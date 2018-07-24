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Названа причина назревающего бунта в рядах воюющей в Донбассе армии Украины
24 июля 2018, 08:42 [ «Аргументы Недели» ]
Ополченцы Донецкой народной республики ожидают, что воюющие с ними киевские силовики в скором времени начнут массово отказываться выполнять приказы своих командиров. Кроме того, должно увеличиться число правонарушений, совершаемых военными.
Как рассказал на брифинге для журналистов спикер армии самопровозглашенного государства Даниил Безсонов, причиной назревающего бунта в рядах Вооруженных сил Украины является недовольство бойцов задержкой выплаты причитающегося им жалованья. По словам представителя народной республики, опасающееся массовых волнений командование ВСУ, начало предпринимать действия, направленные на поддержание правопорядка в армейских соединениях.
Ранее СМИ процитировали российского актера Анатолия Пашинина, принимающего участие в конфликте на востоке Украины на стороне Киева. Артист рассказал, что война приносит ему положительные эмоции.
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