Армия Донбасса накрыла огнем ВСУ в ответ на гибель ополченцев от рук снайперов

Армия Донбасса отомстила Вооруженным силам Украины за гибель двух ополченцев Луганской народной республики, убитых киевскими снайперами. Соответствующая информация опубликована в отечественной блогосфере.

Как пишет автор канала «Россиянин в Донбассе» в «Яндекс. Дзен», сразу же после инцидента, произошедшего в понедельник, соединения ДНР и ЛНР накрыли огнем позиции противника, расположенные под Горловкой, в районе поселка Новотроицкое и села Желобок. ВСУ потеряли убитыми десять человек, еще семеро получили ранения. В заметке, выложенной на канале, подчеркивается, что ополченцы использовали в ходе атак вооружения, которые не запрещены минскими соглашениями.

Накануне стало известно, что ряд населенных пунктов ДНР подвергся обстрелу из гранатометов. В армии самопровозглашенного государства ответственность за случившееся возложили на украинские добровольческие батальоны.