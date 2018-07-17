В ЛНР озвучили данные об уничтожении ополченцев снайперами украинской армии

Народная милиция ЛНР понесла потери в результате новых боестолкновений с Вооруженными силами Украины в зоне конфликта в Донбассе. Об этом журналистам сообщил спикер ополченцев Яков Осадчий.

Как рассказал Осадчий, накануне противник атаковал из гранатометов районы поселка Славяносерсбск и села Желобок. Кроме того, велся снайперский огонь. Под ним погибли двое военнослужащих Народной милиции.

В украинском министерстве обороны, в свою очередь, заявили, что во вторник утром в Донбассе погиб 40-летний военнослужащий ВСУ. Подробности инцидента в ведомстве не раскрыли.

Ранее во вторник сообщалось, что защитники ДНР изготовили робота, предназначенного для ведения боевых действий с киевскими силовиками. Новое оружие, которое в скором времени должно появиться на фронте, сняли на видео, ролик оказался в распоряжении отечественных интернет-СМИ.