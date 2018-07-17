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Решившие доказать свою нужность ВСУ нацбаты атаковали ДНР из гранатометов
17 июля 2018, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]
В зоне конфликта на востоке Украины за прошедшие сутки подвергся обстрелу ряд населенных пунктов, контролируемых властями Донецкой народной республики. Об этом сообщил Даниил Безсонов, спикер армии самопровозглашенного государства.
По словам представителя ополченцев, под огнем противника оказались Докучаевск, Петровский район Донецка, а также село Петровское на юге ДНР. Из заявления Безсонова следует, что эти атаки, в ходе которых использовались гранатометы, осуществили националистические батальоны, решившие таким образом продемонстрировать командованию Вооруженных сил Украины свою боеспособность и нужность.
На прошлой неделе штаб операции Киева в Донбассе распорядился вывести из зоны боевых действий все добровольческие соединения. Согласно информации, которой располагают ополченцы, данный приказ спровоцировал вооруженные столкновения между националистами и ВСУ.
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