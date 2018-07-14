Раскрыты подробности готовящейся встречи Путина и Трампа в Хельсинки
14 июля 2018, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]
Встреча тет-а-тет президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Хельсинки 13.15 (временя совпадает с московским) 16 июля, в понедельник. Общение глав России и Соединенных Штатов продлится примерно три часа, включая пресс-конференцию.
Расписание визитов Путина и Трампа в Финляндию опубликовано в мобильном приложении саммита HELSINKI2018.
Встреча Трампа с Ниинистё пройдет в промежуток с 7 до 10 утра, - сообщает РИА Новости.
"Встреча тет-а-тет Путина и Трампа начнется в 13.15, а встреча Путина и (президента Финляндии) Саули Ниинистё начнется в 16.30", — уточнены детали встречи Путина и Трампа в приложении.
Перед встречей с Владимиром Путиным Дональд Трампа совершил визит в Лондон и сделал ряд важных заявлений.
В преддверии первого двустороннего российско-американского саммита на высшем уровне окружение американского президента высказывает опасения, что Дональд Трамп может пойти на уступки в отношении позиции США по Крыму и Украине.
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