Раскрыты подробности готовящейся встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Встреча тет-а-тет президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Хельсинки 13.15 (временя совпадает с московским) 16 июля, в понедельник. Общение глав России и Соединенных Штатов продлится примерно три часа, включая пресс-конференцию.

Путин с Трампом могут обсудить признание Крыма

Встреча Трампа с Ниинистё пройдет в промежуток с 7 до 10 утра, - сообщает РИА Новости.

"Встреча тет-а-тет Путина и Трампа начнется в 13.15, а встреча Путина и (президента Финляндии) Саули Ниинистё начнется в 16.30", — уточнены детали встречи Путина и Трампа в приложении.

Перед встречей с Владимиром Путиным Дональд Трампа совершил визит в Лондон и сделал ряд важных заявлений.

В преддверии первого двустороннего российско-американского саммита на высшем уровне окружение американского президента высказывает опасения, что Дональд Трамп может пойти на уступки в отношении позиции США по Крыму и Украине.