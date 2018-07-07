Трамп может пойти на уступки Путину, опасаются советники

Американский президент Дональд Трамп может пойти на уступки в отношении позиции США по Крыму и Украине на предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, опасаются советники.

В преддверии первого двустороннего российско-американского саммита на высшем уровне окружение американского президента высказывает опасения, что Дональд Трамп «может закрыть глаза на вопросы из прошлого ради сделки».

Высокопоставленных чиновников из союзных США стран также беспокоит политика американского президента в отношении НАТО. В частности, недавно американский лидер пригрозил сократить расходы США на оборону Европы, если союзники по альянсу не увеличат свои взносы в бюджет организации.

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки. Главы государств обсудят перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки, сообщает РИА Новости.