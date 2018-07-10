У медика, помогавшего пострадавшим в Эймсбери, полиция забрала автомобиль

Полиция сегодня изъяла автомобиль, принадлежащий медику, оказывавшему помощь пострадавшим при отравлении в Эймсбери. Люди в противогазах и военной форме обернули белый автомобиль Audi плёнкой и эвакуировали с улицы. Британия впервые обвинила Россию в химатаке в Эймсбери

Как сообщает РИА Новости, машину будут обследовать, предположительно, в военной лаборатории Портон-Даун. До этого туда привезли микроавтобус, на котором до инцидента ездили пострадавшие.

Полиция заверила местных жителей, что поводов для беспокойства нет. Одежда медика могла нести на себе следы отравляющего вещества, но все обошлось, он в порядке.

Руководитель больницы в Солсбери Кара Чарльз-Баркс ранее сообщила, что ни у кого из обратившихся в лечебное учреждение после инцидента в Эймсбери не было симптомов нервно-паралитического отравления.