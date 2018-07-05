В британской больнице сообщили детали отравления в Эймсбери

Руководитель больницы в Солсбери Кара Чарльз-Баркс сообщила, что ни у кого из обратившихся в лечебное учреждение после инцидента в Эймсбери не было симптомов нервно-паралитического отравления.

Глава лечебного учреждения также рассказала, что мужчина и женщина, пострадавшие в результате отравления неизвестным веществом в Эймсбери все еще находятся в критическом состоянии. Сама больница работает в штатном режиме.

При этом накануне представители Скотланд-Ярда сообщили со ссылкой на результаты анализов в лаборатории Портон-Даун, что пострадавшие в результате инцидента в Эймсбери мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Сергей и Юлия Скрипали ранее в Солсбери. Однако каким именно образом это могло произойти, в Скотланд-Ярде пока не знают, сообщает РИА Новости.