Пресса узнала о панике среди боевиков после ударов ВКС РФ по южной Сирии

Бандформирования, действующие в сирийской провинции Даръа, охватила паника после того, как к операции по их уничтожению подключились ВКС РФ. Соответствующие данные оказались в распоряжении отечественных интернет-СМИ.

Как пишет сайт «Русская весна», причиной смятения в рядах вооруженной оппозиции стали слухи о том, что Москва смогла договориться с США и Израилем о ликвидации анклава исламистов в южной части арабской республики. Эти предположения подтвердили в штабе, руководящем действиями боевиков в провинции Даръа. В данной организации заявили, что получили от представителей Соединенных Штатов письмо, в котором говорится об их отказе вмешиваться в ситуацию в регионе.

Ранее была обнародована информация о том, что в провинции Идлиб готовится провокация, направленная на дискредитацию Российской Федерации.