Белый дом: США начинают создание военно-космических сил

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в ходе беседы с представителями СМИ заявила, что процесс создания военно-космических сил страны в настоящее время находится на начальном этапе.

Администрация США вместе с Пентагоном и другими ведомствами будет совместно работать над созданием Космических сил Соединенных Штатов, исполняя соответствующее распоряжение Дональда Трампа, сказала Сара сегодня на брифинге.

Президент США Дональд Трамп вчера дал Министерству обороны поручение немедленно начать формирование Военно-космических сил США. «Нам нужно американское превосходство в космосе», - заявил он.