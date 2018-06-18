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Трамп поручил немедленно создать ВКС США
18 июня 2018, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп дал Министерству обороны поручение немедленно начать формирование Военно-космических сил США. «Нам нужно превосходство в космосе», - заявил он.
«Если речь идет о защите Америки, недостаточно просто американского присутствия в космосе. Нам необходимо обладать американским превосходством в космосе», - заявил Дональд Трамп.
«Мы не хотим, чтобы Китай, Россия или другие страны вели нас. Мы всегда лидировали, и у нас огромное пространство для дальнейших действий», - пояснил американский президент свою идею о создании «шестой ветви вооруженных сил Америки».
В марте Дональд Трамп впервые заявил, что новая национальная оборонная стратегия не исключает возможности ведения боевых действий в космосе. Тогда же он объявил о планах по созданию ВКС США, сообщает РИА Новости.
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