Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ о достигнутом прогрессе
12 июня 2018, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во вторник подписали итоговый документ саммита. Утром в Сингапуре состоялись переговоры политиков тет-а-тет и в расширенном формате.
И американский и северокорейский лидеры назвали данный документ подробным и комплексным. Как сообщает 12 июня телеканал ABC, в рамках церемонии подписания бумаг Трамп не раз выразил своему коллеге из КНДР благодарность и назвал прошедший саммит фантастическим.
По мнению главы Штатов, теперь отношения между Америкой и Северной Кореей будут другими. Он также подчеркнул, что между ним и Ким Чен Ыном появилась особая связь.
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