Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ о достигнутом прогрессе

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во вторник подписали итоговый документ саммита. Утром в Сингапуре состоялись переговоры политиков тет-а-тет и в расширенном формате.

И американский и северокорейский лидеры назвали данный документ подробным и комплексным. Как сообщает 12 июня телеканал ABC, в рамках церемонии подписания бумаг Трамп не раз выразил своему коллеге из КНДР благодарность и назвал прошедший саммит фантастическим.

По мнению главы Штатов, теперь отношения между Америкой и Северной Кореей будут другими. Он также подчеркнул, что между ним и Ким Чен Ыном появилась особая связь.