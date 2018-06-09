В Минобороны рассказали, как американское оружие попадает к террористам в Сирии

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сделал важное заявление. Он сообщил, что большая часть оружия, которое США поставляли оппозиции Сирии, попало в руки террористов.

В ведомстве уточнили, что боевики террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство", которые запрещены в России, стремятся к свержению законного сирийского правительства, как и американские власти, передает РИА "Новости". Все это время, по словам Конашенкова, Вашингтон тратил сотни миллионов долларов на поставки вооружения "вымышленной оппозиции", а оружие попадало к террористам, которые держали в страхе мирных жителей.

Ранее глава Пентагона заявил, что народ Сирии находится сейчас в катастрофическом положении из-за действий президента страны Башара Асада и помощи Ирана и России. Более того, в американском военном ведомстве сообщили, что победу над ИГ удалось одержать именно курдским формированиям Сирийских демократических сил.