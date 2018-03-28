Британия готовится к «звёздным войнам» с Россией
28 марта 2018, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]
У английского руководства, как принято говорить в России, совсем поехала крыша. 27 марта глава королевских военно-воздушных сил Стивен Хиллиер сделал беспрецедентное заявление. По его словам, вооруженные силы Великобритании должны готовиться к борьбе в космосе с такими государствами, как Россия.
Стивен Хиллиер провёл какую-то безумную параллель между делом Скрипаля и российской космической программой. Он заявил, что если Москва была готова совершить химическую атаку в Солсбери, она может бросить вызов и международным нормам, запрещающим использование кибератак, лазерных лучей или средств радиоэлектронного подавления для уничтожения ценных космических аппаратов.
Более того, по словам Хиллиера, он видит, что использование космоса Западом уже оспаривается, а Англию пытаются лишить определенных возможностей: «Мы уже наблюдаем масштабы происходящего, и нам необходимо готовиться к тому, чтобы разобраться с этой угрозой», – отметил он. Для подготовки к противодействию мифической российской космической угрозе, королевские ВВС уже решили вдвое увеличить размер центра космических операций в Хай-Уикоме.
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