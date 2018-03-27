Французские дети начнут ходить в школу с трех лет
27 марта 2018, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]
С будущего года французские дети будут обязаны начинать школьное образование с трехлетнего возраста. Соответствующую информацию во вторник, 27 марта, предоставил президент Франции Эммануэль Макрон.
Уже с 2019 года в стране начнет действовать программа, согласно которой все дети должны будут посещать "материнские школы", которые по сути являются детскими садами, передает ТАСС.
По словам Макрона, в школьном образовании страны именно этот этап обучения является основополагающим. Фактически в скором времени французские малыши будут становиться "школьниками" в трехлетнем возрасте, хотя раньше в школу поступали с шести лет.
Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: