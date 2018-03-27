Французские дети начнут ходить в школу с трех лет

С будущего года французские дети будут обязаны начинать школьное образование с трехлетнего возраста. Соответствующую информацию во вторник, 27 марта, предоставил президент Франции Эммануэль Макрон.

Уже с 2019 года в стране начнет действовать программа, согласно которой все дети должны будут посещать "материнские школы", которые по сути являются детскими садами, передает ТАСС.

По словам Макрона, в школьном образовании страны именно этот этап обучения является основополагающим. Фактически в скором времени французские малыши будут становиться "школьниками" в трехлетнем возрасте, хотя раньше в школу поступали с шести лет.