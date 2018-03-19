Школьный учитель покрылся татуировками и подался в модели

Французский школьный учитель по имени Сильвиан, которому довелось поработать в Англии, вдохновился татуированными британцами и забил татуировками все тело.

Британцы носят татуировки, не боясь осуждения общества и не стесняясь своего внешнего вида. «Чем я хуже?», - рассудил французский учитель Сильвиан. Вернувшись к себе на родину, он начал снизу вверх покрывать свое тело татуировками. Последняя татуировка занимает голову и левое ухо француза, пишет Lenta.ru.

«Я гражданин Франции, я имею право делать то, что хочу. А люди мыслят шире, чем мы привыкли о них думать. Мои ученики воспринимают меня запросто», - делится своими соображениями Сильвиан.

Впрочем, целиком покрывшись художественной росписью, Сильвиан решил начать модельную карьеру. В своем Instagram он размещает снимки своего татуированного тела. Пока что у него немногим более 6 000 подписчиков.