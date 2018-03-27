МИД: ни одно государство не предоставило доказательств вины РФ в "деле Скрипаля"
27 марта 2018, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сделала важное заявление. По ее словам, ни одна страна не предоставила доказательств вины России по делу об отравлении Скрипаля.
Захарова публично задала вопрос о том, на каком основании европейские государства приняли решение выслать российских дипломатов, если "след РФ" в вышеуказанном деле по-прежнему не обнаружен, передает РИА "Новости".
Представитель МИД России добавила, что ни Лондон, ни Вашингтон не подкрепили свое решение какими-либо реальными фактами. По словам Захаровой, в настоящий момент власти стран Евросоюза пытаются манипулировать общественным сознанием при помощи вбросов в СМИ.
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