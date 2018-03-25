Зюганов знает, как властям РФ следует вести себя с британским руководством

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов знает, как российским властям следует вести себя с британским руководством. По словам политика, англичане являются превосходными специалистами по провокациям.

Зюганов решил прокомментировать давление, которое Британия в настоящий момент оказывает на Россию. По мнению лидера КПРФ, никаких аргументов и доказательств о причастности властей РФ к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери пока нет. Однако провоцировать в Соединенном Королевстве умеют очень хорошо – за последние 400 лет во многих историчкских событиях можно увидеть британские "следы" подобного рода.

Геннадий Зюганов подчеркнул, что российскому руководству необходимо держаться уверенно и максимально спокойно. Также он добавил, что в этой ситуации нужен устойчивый и стабильный финансово-экономический курс, передает РИА "Новости".