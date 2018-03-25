У Скрипаля в Лондоне была близкая подруга, но интервью она дать боится
25 марта 2018, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]
Британские СМИ узнали о близкой подруге отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Но женщина слишком напугана, чтобы рассказать о последних днях Скрипаля перед инцидентом.
Газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что при знакомстве Скрипаль представлялся женщине российским мультимиллионером. И они начали общаться. О подруге Скрипаля знают только самые близкие пары. Даже полиция не знает, что она существует. По данным британского издания, женщина «невероятно» напугана и слишком боится, чтобы рассказать полицейским о последних днях перед отравлением, - передает RT.
О происшествии женщин узнала из новостей. Увидела новости о том, что произошло сказала: "Это мой бывший".
Информация об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери появилась 5 марта. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в тяжелом состоянии.
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