У Скрипаля в Лондоне была близкая подруга, но интервью она дать боится

Британские СМИ узнали о близкой подруге отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Но женщина слишком напугана, чтобы рассказать о последних днях Скрипаля перед инцидентом. СМИ: 20 стран ЕС готовятся выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что при знакомстве Скрипаль представлялся женщине российским мультимиллионером. И они начали общаться. О подруге Скрипаля знают только самые близкие пары. Даже полиция не знает, что она существует. По данным британского издания, женщина «невероятно» напугана и слишком боится, чтобы рассказать полицейским о последних днях перед отравлением, - передает RT.

О происшествии женщин узнала из новостей. Увидела новости о том, что произошло сказала: "Это мой бывший".

Информация об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери появилась 5 марта. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Британия обвиняет в случившемся Москву. Дипломатические отношения между двумя странами обострились.