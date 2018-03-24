Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "полной чушью" сообщения о том, что Москва якобы завербовала украинского депутата, бывшую военнослужащую Надежду Савченко, когда она в России сидела в тюрьме. Тимошенко заявила, что Савченко ее глубокая боль

По мнению Пескова, версию о вербовке Савченко придумали в Великобритании. "Британцы любят озвучивать такие версии", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "МИР 24". "Савченко – это глубоко внутреннее дело Украины", — подчеркнул он.

Песков отметил, что европейские лидеры сегодня проведут переговоры и призвал посмотреть, будет ли "до конца дня принято какое-то заявление к властям в Киеве с требованием дать свободу Савченко".

На Украине Савченко подозревают в организации теракта в Раде. СБУ арестовала нардепа на два месяца.

В России Надежду Савченко 22 марта 2016 года осудили на 22 года за причастность к убийству российских журналистов в Донбассе. Суд признал, что 17 июня 2014 года наводчица Савченко скорректировала артиллерийский огонь по группе ополченцев и журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко президент РФ Владимир Путин помиловал Савченко. Она вернулась в Киев и ее называли героем.