Савченко обвинила власти Киева в кровавой торговле и фейковых терактах

На брифинге в Киеве Надежда Савченко заявила, что ей стала понятна вся природа кровавой торговли на войне, которую проводят высшие эшелоны власти Украины.

Савченко рассказала, что обладает информацией о коррупционных схемах и методах откатов, которые прикрывает СБУ. Также она обвинила украинские власти в том, что они создают фейковые теракты, чтобы удержать власть в своих руках. Реальные же теракты никогда не расследуют, чтобы не выйти на самих себя. Например, как считает Савченко, взрывы на украинских оружейных складах были совершены, чтобы скрыть недостачу вооружения.

Депутат Рады назвала абсурдными обвинения в свой адрес в подготовке теракта в Раде. «Если бы я что-то планировала, я бы это уже сделала», - прокомментировала она. А подготовку переворота в стране или взрыв Рады, считает Надежда Савченко, власти Украины могут предъявить каждому украинцу, потому что каждый украинец недоволен ситуацией в стране, передает ТАСС.