Суд арестовал Надежду Савченко
23 марта 2018, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]
Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко по обвинению в подготовке теракта в Верховной раде. Суд постановил оставить ее под стражей до 20 мая без права внесения залога.
При этом суд заявил, что улик для того, чтобы признать Савченко виновной в подготовке госпереворота, недостаточно.
Для принятия решения судье понадобилось почти три с половиной часа перерыва. Конвой взял ее под стражу в зале суда. "Встретимся на воле", - пообещала Савченко судье, передает kp.ru.
После возвращения из российского плена Надежду Савченко надо было не пускать сразу в политику, а психологически реабилитировать как минимум год. Такое заявление сделала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
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