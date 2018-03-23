Суд арестовал Надежду Савченко

Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко по обвинению в подготовке теракта в Верховной раде. Суд постановил оставить ее под стражей до 20 мая без права внесения залога. Ахеджакова об аресте Савченко: "в России не имеют права реагировать на это"

При этом суд заявил, что улик для того, чтобы признать Савченко виновной в подготовке госпереворота, недостаточно.

Для принятия решения судье понадобилось почти три с половиной часа перерыва. Конвой взял ее под стражу в зале суда. "Встретимся на воле", - пообещала Савченко судье, передает kp.ru.

После возвращения из российского плена Надежду Савченко надо было не пускать сразу в политику, а психологически реабилитировать как минимум год. Такое заявление сделала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.