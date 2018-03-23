Савченко объявила голодовку на заседании суда

Надежда Савченко на заседании суда в Киеве отказалась от сделки со следствием и объявила голодовку. Савченко заявила, что СИЗО на Украине хуже, чем в России

Сейчас в Шевченковском районном суде Киева проходит заседание об избрании меры пресечения Савченко по делу о подготовке терактов и госперевороте. Генпрокуратура настаивает на аресте сроком на два месяца.

Накануне регламентный комитет Верховной Рады Украины принял решение о снятии с народного депутата Рады Надежды Савченко депутатской неприкосновенности. Тогда она заявила, что добровольно не отдаст ни депутатский мандат, ни звезду Героя Украины. По ее словам, это было бы предательством всего украинского народа, который она представляет, будучи депутатом. После этого Надежда Савченко была задержана.

Теперь, на заседании суда, Савченко заявила, что заведомо отказывается от сделки со следствием, если ей таковую предложат, и объявила голодовку.

Надежда Савченко обвиняется в подготовке терактов в Раде и правительственном квартале Киева, а также в подготовке государственного переворота на Украине. По предъявленным обвинениям она может быть осуждена на срок от пяти лет до пожизненного, пишет РИА Новости.