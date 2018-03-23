Тимошенко заявила, что Савченко ее глубокая боль

После возвращения из российского плена Надежду Савченко надо было не пускать сразу в политику, а психологически реабилитировать как минимум год. Такое заявление сделала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Петр Порошенко поблагодарил СБУ за раскрытие «российской спецоперации»

Юлия Тимошенко заявила, что 22 марта находилась в командировке, поэтому не пришла не заседание Верховной Рады, где рассматривалось прошение ГПУ по Надежде Савченко. "Если бы была, голосовала бы за снятие неприкосновенности, но не голосовала за арест", - заявила она. Тимошенко отметила, что Савченко "Надежда Савченко ее "личная глубокая боль", ей жалко Савченко, потому что "она просто оказалась не на своем месте в жизни".

Тимошенко не жалеет о том, что Савченко вошла в Раду по мандату "Батькивщины". "Я бы шаг в шаг повторила бы то, что тогда делала", - сказала она.

Лидер "Батькивщины" считает, что Савченко надо было сначала поправить свое психологическое здоровье, а не рваться сразу в политику. "Это привело к такому неадекватному восприятию реальности и к такой агрессии, которая могла угрожать стабильности и целостности территории Украины", — заявила Тимошенко журналистам, общение с которой транслировали украинские телеканалы.

Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в Киеве и государственного переворота на Украине, на заседании суда в Киеве отказалась от сделки со следствием и объявила голодовку.