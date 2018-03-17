Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу вызван в МИД России
17 марта 2018, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]
Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу вызван в министерство иностранных дел России. Информация о вызове британского посла в МИД РФ поступила от представителей российского внешнеполитического ведомства, - передает РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что российской стороной все решения по ответным мерам в отношении Великобритании приняты.
Отношения Великобритании и России обострились после того, как в британском городе Солсбери были отравлены осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
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