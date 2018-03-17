Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу вызван в МИД России

Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу вызван в министерство иностранных дел России. Информация о вызове британского посла в МИД РФ поступила от представителей российского внешнеполитического ведомства, - передает РИА Новости. Экс-сенатор Фархад Ахмедов: Лондон применяет против России теорию заговора

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что российской стороной все решения по ответным мерам в отношении Великобритании приняты.

Отношения Великобритании и России обострились после того, как в британском городе Солсбери были отравлены осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Лондон высылает 23 российских дипломатов. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что и британским дипломат придется покинуть Россию.

В интервью крупнейшему британскому изданию «Дейили Мейл» российский предприниматель и бывший политик Фархад Ахмедов заявил, что «Великобритания в очередной раз демонизирует Россию, её президента и всех её граждан».

Советский химик Вил Мирзаянов, который сейчас проживает в США, рассказал английской медиакорпорации Би-би-си о создании нервно-паралитического газа «Новичок».