Вил Мирзаянов: Новичок могли синтезировать в США и Китае

Советский химик Вил Мирзаянов, который сейчас проживает в США, рассказал английской медиакорпорации Би-би-си о создании нервно-паралитического газа «Новичок». Британские власти считают, что именно им были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В обширном интервью Мирзаянов заявил, что опубликовал формулу «Новичка» в своей книге ещё в 2007 году. До этого никакая газета или другой орган печати её не публиковали. На прямой вопрос корреспондента Би-би-си: «Вы знаете возможности ваших коллег по всему миру в вашей сфере. Где, по вашему, могли синтезировать «Новичок»?» Мирзаянов прямо ответил: «Здесь, в Штатах».

Би-би-си: «Где именно, как вы считаете?»

Мирзаянов: «Ну, тут есть несколько этих центров. Скажем, в Эджвилле (штат Делавэр) могли это делать, почему бы нет. Там очень квалифицированные химики. Это запросто. Тем более, просочились сведения о принципиальной разнице между известным «Новичком» в скелете этой формулы. А потом, до меня – еще до моего приезда – сюда еще приехало не менее пяти человек из ГНИИОХТ (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, – прим. «АН»), которые знали эти секреты. Я никогда не говорил и не буду говорить, что они выдали их. Но вероятность всегда есть, о чем и речь. Они, американцы, тоже ведь заботятся о своей защите, об оружии. О престиже. Где еще? В Китае, конечно. Там очень сильные химики».