Председателю КНР позволили править бессрочно

Сегодня стало известно, что председатель и вице-председатель КНР теперь могут править бессрочно. Соответствующие поправки в Конституцию одобрили депутаты Всекитайского собрания народных представителей.

Данная поправка отменяет ограничение полномочий председателя и вице-председателя республики лишь двумя пятилетними сроками, передает РИА "Новости". Таким образом, глава КНР может избираться без каких-либо ограничений через каждые пять лет.

Также в тексте Конституции появится имя действующего лидера страны, вследствие чего в законе можно будет увидеть следующую фразу: "Под руководством идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эру".





