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Председателю КНР позволили править бессрочно

11 марта 2018, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

Председателю КНР позволили править бессрочно
фото: globallookpress.com

Сегодня стало известно, что председатель и вице-председатель КНР теперь могут править бессрочно. Соответствующие поправки в Конституцию одобрили депутаты Всекитайского собрания народных представителей.

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Данная поправка отменяет ограничение полномочий председателя и вице-председателя республики лишь двумя пятилетними сроками, передает РИА "Новости". Таким образом, глава КНР может избираться без каких-либо ограничений через каждые пять лет.

Также в тексте Конституции появится имя действующего лидера страны, вследствие чего в законе можно будет увидеть следующую фразу: "Под руководством идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эру".



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Известная российская певица Светлана Лобода впервые лично высказалась о своей беременности. Артистка призналась, что в уже самом ближайшем будущем действительно во второй раз станет матерью.

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Петербургская школьница найдена мертвой с пакетом на голове

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Несколько простых правил, как укрепить иммунитет весной

Несколько простых правил, как укрепить иммунитет весной

Пониженный иммунитет – это основная причина многих заболеваний. Особенно наш организм ослаблен после зимы. Весной следует укреплять организм витаминами, правильным питанием и регулярными физическими нагрузками.

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Опубликовано видео перехвата НЛО американскими истребителями

В Сети появилось видео перехвата НЛО американскими истребителями. Запись была сделана пилотом истребителя F/A-18 Hornet ВВС США в 2015 году у восточного побережья Америки на высоте 7,5 тысячи метров.

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В полиции рассказали о состоянии бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери

В полиции рассказали о состоянии бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери

В воскресенье, 11 марта, в полиции Лондона рассказали о состоянии отравленных экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Происшествие случилось в городе Солсбери 4 марта текущего года.

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С таким сервисом «Аэрофлот» окажется в пролете

С таким сервисом «Аэрофлот» окажется в пролете

С 15 февраля «Аэрофлот» начал строже следить за выполнением правил перевозки ручной клади. Напомним, что габариты багажа, который можно брать в салон самолёта должен быть не более 55 см в длину, 40 см в ширину, 25 см в высоту

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Монахиня, судившаяся с известной певицей, скончалась в ходе слушания

В ходе судебного разбирательства с всемирно известной американской певицей Кэти Перри скончалась монахиня Кэтрин Роуз Хольцман. Согласно последней информации, трагедия случилась в пятницу, 9 марта.

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Наехавший на спортсменок-велосипедистов водитель отделался штрафом

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Александр Ширвиндт знает, почему на самом деле скончалась Людмила Гурченко

Актер Александр Ширвиндт сделал поразительное заявление о любимице россиян Людмиле Гурченко. По словам артиста, он знает, отчего на самом деле скончалась в возрасте 75 лет звезда советского кино.

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Председателю КНР позволили править бессрочно

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Экс-полковника ГРУ Скрипаля могли отравить при помощи цветов

Экс-полковника ГРУ Скрипаля могли отравить при помощи цветов

Эксперты предполагают, что экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить в Солсбери при помощи цветов. Химики в настоящий момент изучают букет, который мужчина оставил на могиле своей супруги.

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Журналистка NBC: у Путина "что-то есть" на Трампа

Журналистка NBC Мегин Келли сделала сегодня важное заявление о президенте РФ Владимире Путине. По мнению репортера, российский лидер располагает какой-то информацией о главе США Дональде Трампе.

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