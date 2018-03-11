Председателю КНР позволили править бессрочно
11 марта 2018, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что председатель и вице-председатель КНР теперь могут править бессрочно. Соответствующие поправки в Конституцию одобрили депутаты Всекитайского собрания народных представителей.
Данная поправка отменяет ограничение полномочий председателя и вице-председателя республики лишь двумя пятилетними сроками, передает РИА "Новости". Таким образом, глава КНР может избираться без каких-либо ограничений через каждые пять лет.
Также в тексте Конституции появится имя действующего лидера страны, вследствие чего в законе можно будет увидеть следующую фразу: "Под руководством идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эру".
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