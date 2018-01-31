Трамп считает, что Россия и КНР бросают интересам США вызов

Американский лидер Дональд Трамп накануне выступил в конгрессе с ежегодной речью "О положении страны". Президент США заявил, что Россия и Китай бросают вызов интересам американских властей.

По мнению Трампа, вышеуказанные страны представляют угрозу для экономики США, а также ключевых ценностей государства. В своей речи глава Америки отметил, что конгрессу необходимо прекратить сокращать военный бюджет Штатов и начать в полной мере финансировать вооруженные силы, передает РИА "Новости".

Политик также убежден, что следует усовершенствовать американский ядерный арсенал для сдерживания абсолютно любого проявления агрессии.





