Кладбище Солсбери закрыто из-за расследования "дела Скрипаля"
10 марта 2018, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]
Кладбище города Солсбери закрыто для посещения в связи с расследованием дела об отравлении нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
При этом сообщается, что эксгумация тел супруги и сына Скрипаля не проводится. Власти принесли извинения жителям Солсбери, которые не смогут в День матери посетить кладбище.
Вопреки многочисленным сообщениям СМИ эксгумация тел жены и сына Скрипаля, похороненных на кладбище в Солсбери, не проводится, сообщил ранее РИА Новости представитель Скотланд-Ярда, руководящего расследованием.
Также стало известно, что машины в центре Солсбери, где был отравлен Сергей Скрипаль, были "загрязнены", для их транспортировки из центра города были привлечены военные, сообщил глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон в специальном видеообращении.
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