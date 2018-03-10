Кладбище города Солсбери закрыто для посещения в связи с расследованием дела об отравлении нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. «Литвиненко - полоний, Скрипаль - фентанил, Чичваркин - пустота существования»

При этом сообщается, что эксгумация тел супруги и сына Скрипаля не проводится. Власти принесли извинения жителям Солсбери, которые не смогут в День матери посетить кладбище.

Вопреки многочисленным сообщениям СМИ эксгумация тел жены и сына Скрипаля, похороненных на кладбище в Солсбери, не проводится, сообщил ранее РИА Новости представитель Скотланд-Ярда, руководящего расследованием.

Также стало известно, что машины в центре Солсбери, где был отравлен Сергей Скрипаль, были "загрязнены", для их транспортировки из центра города были привлечены военные, сообщил глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон в специальном видеообращении.