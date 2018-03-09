Уточнено количество людей, госпитализированных в связи с отравлением Скрипаля
9 марта 2018, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]
Британские СМИ уточнили количество людей, попавших в больницу британского города Солсбери после инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По данным телеканала Sky News, от действия нервно-паралитического вещества пострадал 21 человек, в том числе Сергей Скрипаль и его дочь.
Они находятся в критическом состоянии, Скрипаль - в коме. Как сообщил представитель полиции в интервью британскому телеканалу, некоторые из пострадавших сдали анализ крови, прошли лечение и выписаны.
Кроме пострадавших россиян в госпитале лежит полицейский, который первым прибыл на место инцидента. 33-летний сержант уголовной полиции Ник Бэйли в реанимации, идет на поправку.
Британская полиция пытается выйти на след человека, причастного к покушению на Скрипаля. Сразу после инцидента были эвакуированы и проверены торговый центр и ресторан, где Скрипаль и его дочь находились непосредственно перед отравлением. Правоохранители расширили зону поиска – следственные мероприятия ведутся в доме Скрипаля на окраине Солсбери и на местном кладбище, где похоронены его жена и сын.
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