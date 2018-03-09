Трамп высказался о возможной встрече с Ким Чен Ыном
9 марта 2018, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп в пятницу побеседовал по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках разговора президент США прокомментировал возможную встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном.
По словам Трампа, диалог между северокорейскими и американскими властями на высоком уровне удовлетворяет интересы обеих сторон, передает РИА "Новости".
Глава Штатов сегодня уточнил, что в течение последнего времени замечены были положительные сдвиги в cфере ядерной проблемы Корейского полуострова. Дональд Трамп подчеркнул, что КНДР показала весьма позитивный подход и желание идти навстречу.
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