Трамп: Америка введет самый крупный в истории пакет санкций в отношении КНДР

Власти Соединенных Штатов Америки намерены в скором времени ввести самый крупный в истории пакет санкций в отношении Северной Кореи. Об этом стало известно из отрывков речи президента США Дональда Трампа.

Согласно последней информации, в этот список войдут 56 судов, судоходных компаний, а также прочих торговых бизнесов, которые позволяют КНДР успешно избегать санкций, передает РИА "Новости".

Трамп подчеркнул, что американское Министерство финансов планирует осуществить в скором времени целый ряд новых действий, направленных на перекрытие источников дохода и топлива Северной Кореи, благодаря которым власти финансируют не только свою ядерную программу, но также и вооруженные силы.