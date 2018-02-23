Трамп: Америка введет самый крупный в истории пакет санкций в отношении КНДР
23 февраля 2018, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Соединенных Штатов Америки намерены в скором времени ввести самый крупный в истории пакет санкций в отношении Северной Кореи. Об этом стало известно из отрывков речи президента США Дональда Трампа.
Согласно последней информации, в этот список войдут 56 судов, судоходных компаний, а также прочих торговых бизнесов, которые позволяют КНДР успешно избегать санкций, передает РИА "Новости".
Трамп подчеркнул, что американское Министерство финансов планирует осуществить в скором времени целый ряд новых действий, направленных на перекрытие источников дохода и топлива Северной Кореи, благодаря которым власти финансируют не только свою ядерную программу, но также и вооруженные силы.
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