Прокуратура Украины подтвердила задержание Рубана с арсеналом оружия

Генпрокурор Украины Юрий Луценко подтвердил задержание на КПП в Донбассе руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Украинские СМИ ранее сообщили о задержании переговорщика по пленным на Донбассе на блокпосту в Зайцево в Донецкой области, и у Рубана при себе было вооружение.

Луценко подтвердил, что у Рубано был арсенал оружия. В украинской прокуратуре подчеркнули, что задержание было "не случайным", - передает РИА Новости.

"Это не случайное задержание… никаких освобождений не будет", — прокомментировал Луценко сообщение в Facebook.

Информацию о задержании переговорщика по обмену пленными подтверждал ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

Тук уточнил, что Рубан пытался провезти на подконтрольную Киеву территорию Украины оружие, спрятанное в мебели. "Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, который был скрыт в мебели", — написал Тука. По его сведениям, задержанный Рубан вез, в том числе минометы и 120-мм мины.









Владимир Рубан занимается переговорами по обмену пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР с 2014 года.