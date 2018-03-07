Порошенко снова потребовал у Путина вывести войска с Украины

Президент Украины Петр Порошенко снова потребовал у российского лидера Владимира Путина вывести войска с территории Украины.

По его словам, это единственное требование Украины. «Путин – агрессор, который имеет свои войска на нашей земле. Нам больше ничего не нужно, просто, пожалуйста, выведите свои войска», - заявил Порошенко в интервью газете Financial Times.

Также Петр Порошенко заявил, что антироссийские санкции «являются чрезвычайно эффективным механизмом, чтобы побудить Путина сидеть за столом переговоров. Санкции работают, несмотря на российскую пропаганду о том, что Россия живет счастливо. Это неправда», пишет Lenta.ru.

Ранее, на прошедшей в феврале Мюнхенской конференции по безопасности, Петр Порошенко обвинил Россию в подстрекательстве к всемирной гибридной войне и заявил, что российский флаг не должен развеваться нигде на планете.