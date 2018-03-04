В ДНР сообщли о двух нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ

В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в воскресенье утром сообщили о двух нарушениях украинским военными режима прекращения огня на территории Донбасса за сутки.

"За прошедшие сутки ВС Украины два раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы двух населенных пунктов республики", — сообщается на сайте Донецкого агенства новостей (ДАН).

По данным военных ДНР, огонь с позиций украинских войск велся по районам двух населенных пунктов Республики. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В минувшую субботу днем в Ворошиловском районе Донецка прогремел взрыв во дворе жилых домов по улице Челюскинцев. В результате взрыва пострадал один человек, повреждено четыре автомобиля. Состояние мужчины, пострадавшего в результате взрыва, медики оценивают как средней тяжести. У пострадавшего множественные осколочные ранения по всему телу и контузия.