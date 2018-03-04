Полторак рассказал, кто воюет в зоне боевых действий в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал о численности Вооруженных сил своей страны. По данным украинского генерала, в зоне боевых действий в Донбассе воюют только контрактники. Пушков ответил Волкеру, призвавшему ликвидировать ДНР и ЛНР

Информация о численности ВСУ опубликована на официальным сайту украинского министерства обороны. Украины. "Численность вооруженных сил в 2014 году составляла 150 тысяч человек, а в 2017 году — уже 255 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Как уточнил Полторак, в 2016-2017 годах по контракту было набрано 110 тысяч военнослужащих, в зоне боевых действий в Донбассе воюют исключительно контрактники.

По данным главы украинской армии, для ВСУ подготовлен резерв численностью в 150 тысяч человек, имеющих опыт боевых действий.

Напомним, Полторак заявил, что на данный момент уже есть страны, которые готовы принять участие в миротворческой миссии в Донбассе